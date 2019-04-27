В Кузбассе на реке перевернулся катамаран с туристами

Спасатели организовали поиски пропавших.
Инцидент произошёл 26 апреля в Таштагольском районе. На реке перевернулся катамаран с туристами.
«Катамаран с вещами уплыл. Спасатели перевезли пятерых туристов в посёлок Калары», – рассказали администрации муниципального образования.
Шестого туриста спасатели искали до конца дня, но безрезультатно. однако так и не нашли его. Поиски продолжились с рассветом 27 апреля. В 7:20 его обнаружили в железнодорожной будке.
Сообщается, что мужчина жив и здоров.
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы