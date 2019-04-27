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В Кузбассе на реке перевернулся катамаран с туристами

27 апреля 2019 в 15:30

Спасатели организовали поиски пропавших.

Инцидент произошёл 26 апреля в Таштагольском районе. На реке перевернулся катамаран с туристами.

«Катамаран с вещами уплыл. Спасатели перевезли пятерых туристов в посёлок Калары», – рассказали администрации муниципального образования.

Шестого туриста спасатели искали до конца дня, но безрезультатно. однако так и не нашли его. Поиски продолжились с рассветом 27 апреля. В 7:20 его обнаружили в железнодорожной будке.

Сообщается, что мужчина жив и здоров.


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