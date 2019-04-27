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Эксперты: из-за чего закрыли кемеровскую «Лапландию»

27 апреля 2019 в 16:41

По словам специалиста, основной причиной стала незаконная реконструкция здания.

Причины приостановки деятельности торгового центра озвучил начальник управления городского развития Сергей Прозоров во время встречи губернатора Кузбасса Сергея Цивилева с арендаторами ТЦ.

По его словам, в сентябре 2018 года мэрия провела комиссионную проверку здания «Лапландии». В результате там выявили изменения планировочных решений, принятых проектом реконструкции торгового центра, изменения функциональных назначений некоторых помещений, а также несоответствие технического паспорта, выполненного перед вводом объекта в эксплуатацию.

«В ходе эксплуатации здания проводится много-много изменений, но эти изменения собственник должен согласовать со всеми организациями. Первоначально в здании ТЦ хотели построить ледовый каток, но там его нет. Это серьёзные изменения, которые влекут серьёзные нарушения», – сказал один из экспертов Андрей Покатилов.

Напомним, 22 апреля судебные приставы закрыли «Лапландию» по решению Арбитражного суда Кемеровской области.


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