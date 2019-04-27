Эксперты: из-за чего закрыли кемеровскую «Лапландию»

По словам специалиста, основной причиной стала незаконная реконструкция здания.

Причины приостановки деятельности торгового центра озвучил начальник управления городского развития Сергей Прозоров во время встречи губернатора Кузбасса Сергея Цивилева с арендаторами ТЦ.

По его словам, в сентябре 2018 года мэрия провела комиссионную проверку здания «Лапландии». В результате там выявили изменения планировочных решений, принятых проектом реконструкции торгового центра, изменения функциональных назначений некоторых помещений, а также несоответствие технического паспорта, выполненного перед вводом объекта в эксплуатацию.

«В ходе эксплуатации здания проводится много-много изменений, но эти изменения собственник должен согласовать со всеми организациями. Первоначально в здании ТЦ хотели построить ледовый каток, но там его нет. Это серьёзные изменения, которые влекут серьёзные нарушения», – сказал один из экспертов Андрей Покатилов.

Напомним, 22 апреля судебные приставы закрыли «Лапландию» по решению Арбитражного суда Кемеровской области.