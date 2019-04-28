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Сергей Цивилёв прокомментировал закрытие «Лапландии»

28 апреля 2019 в 09:56

Губернатор сказал, что не против открытия ТЦ, но не в обход решения суда.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев впервые прокомментировал закрытие кемеровского ТЦ «Лапландия». Во время встречи с арендаторами он сообщил о создании рабочей группы, в которую войдут представитель собственника ТЦ, представители администрации города, области, уполномоченный по правам предпринимателей, представитель от арендаторов.

«Сейчас рассматривается ситуация о надёжности конструкции, потому что производились определённые действия по конструкциям. Существуют определённые риски, которые, если они есть, должны выявить специалисты», – сказал Сергей Цивилев.

Также губернатор сообщил о договоренности с экспертами сократить срок проведения экспертизы здания ТЦ на 20 дней – до 5 июня.

«Я теоретически не против, чтобы торговый центр работал. Но это решение суда», – отметил губернатор.

Сергей Цивилев призвал собственников «Лапландии» компенсировать потери арендаторам, «потому что они не виноваты в этой истории». В свою очередь, представитель ТЦ пообещал арендаторам пересчитать арендную плату.

«Если необходима дополнительная помощь со стороны собственника, мы готовы выделить дополнительные ресурсы. Мы ведём параллельное экспертное заключение, которое будет готово в середине мая. В настоящей ситуации нет противоборствующих сторон. Все заинтересованы в ускорении решения этого вопроса», – сказал он.

Стоит отметить, что и представители ТЦ, и арендаторы настаивают на скорейшем открытии «Лапландии».

 


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