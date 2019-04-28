Подозреваемый в убийстве новокузнецкого студента дает показания

Задержанному уже избрали меру пресечения, его арестовали на два месяца.

Напомним, 25 апреля в Орджоникидзевской районе Новокузнецка застрелили 17-летнего студента техникума. Подозреваемого задержали в течение суток с момента происшествия. В его жилье нашли оружие.

Ему предъявили обвинение по статье УК РФ «Убийство, совершённое общеопасным способом». Суд арестовал злоумышленника на два месяца, всё это время он будет находиться в СИЗО-2.

Как сообщает nk-tv.com, 19-летний подозреваемый путается в показаниях. Он то признаёт свою вину в содеянном, то заявляет, что не имеет никакого отношения к убийству.

«Первоначально он объяснил мотив убийства тем, что хотел отомстить бывшему однокурснику, который его якобы «унижал», но перепутал обидчика. Далее он выдвинул версию, что «возможно это не его рук дело» и он не причастен к убийству на улице Зыряновской. Также злоумышленник заявил, что в тот день был пьян и употребил «некие таблетки», — пишет nk-tv.com.

Отмечается, что в зале суда подозреваемый назвал себя «неудачником по жизни». Расследование продолжается.