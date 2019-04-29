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В кемеровской Кедровке из-за пожара эвакуировали магазин

29 апреля 2019 в 10:26

Возгорание в продуктовом магазине произошло поздно вечером 28 апреля.

Вечером 28 апреля в жилом районе Кедровка на улице Ленина загорелся продуктовый магазин. Сигнал о на пульт диспетчера поступил в 22:00. Как сообщили в МЧС Кузбасса, на момент прибытия первого подразделения из магазина шёл слабый дым.

«Из торгового помещения самостоятельно эвакуировались 10 человек. Пострадавших нет. В результате происшествия в продуктовом обгорел электрический кабель и прибор учёта электроэнергии. Общая площадь пожара составила 0,5 «квадрата», — рассказали о последствиях ЧП в ведомстве.

Полностью возгорание потушили в 22:10. На месте происшествия работали четыре человека и одна единица спецтехники.

Предварительно, пожар начался из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.


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