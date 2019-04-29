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В Кемерове эвакуируют ТЦ «Я»

29 апреля 2019 в 11:23

Около торгового центра работают сотрудники МЧС и полиция.

Утром 29 апреля в столице Кузбасса эвакуировали крупный торговый центр «Я», расположенный на проспекте Кузнецкий.

Обеспокоенные пользователи соцсетей разместили фото с места происходящего. Выяснилось, что причиной эвакуации стали плановые учения.

«Сегодня в кемеровском торговом центре «Я» проходят плановые учения сотрудников МЧС. Спасатели отрабатывают навыки», — прокомментировали в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

 

Фото: vk.com / «Инцидент Кемерово».


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