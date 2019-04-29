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В Гурьевске мать воткнула нож в дочь-подростка

29 апреля 2019 в 13:46

Причиной раздора стала привязанность девушки к гаджетам.

ЧП произошло в пятницу, 26 апреля. Женщина ударила ножом свою 17-летнюю дочь. Жительница Кузбасса разозлилась на девушку из-за ее привязанности последней к гаджетам.

«Известно, что пострадавшая успела сообщить о произошедшем своей подруге», - сообщают СМИ со ссылкой на осведомленный источник.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливают компетентные специалисты. С женщиной работают сотрудники правоохранительных органов. О состоянии 17-летней пострадавшей девушки пока ничего неизвестно.


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