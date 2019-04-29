В Гурьевске мать воткнула нож в дочь-подростка

Причиной раздора стала привязанность девушки к гаджетам.

ЧП произошло в пятницу, 26 апреля. Женщина ударила ножом свою 17-летнюю дочь. Жительница Кузбасса разозлилась на девушку из-за ее привязанности последней к гаджетам.

«Известно, что пострадавшая успела сообщить о произошедшем своей подруге», - сообщают СМИ со ссылкой на осведомленный источник.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливают компетентные специалисты. С женщиной работают сотрудники правоохранительных органов. О состоянии 17-летней пострадавшей девушки пока ничего неизвестно.