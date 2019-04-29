Пьяный новокузнечанин зверски расправился с другом

Эксперты насчитали на теле убитого не менее 18 ударов ножом.

В южной столице Кузбасса осудили местного жителя. По данным следствия, осенью 2018 года он жестоко убил друга. Известно, что конфликт произошле во время застолья.

«Обвиняемый умышлено нанёс не менее 18-ти ударов в область расположения жизненно–важных органов, имеющимся у него ножом, и не менее 20-ти ударов кулаком, ногами в область расположения жизненно-важных органов, в результате чего на месте совершения преступления наступила смерть потерпевшего», — сообщила ответственный Заводского районного суда Новокузнецка по взаимодействию со СМИ Марина Прилепина.

Отмечается, что злоумышленник был ранее судим, а кроме того о нападал на женщин с целью хищения их телефонов.

По приговору суда ближайшие 14 лет кузбассовец проведет в колонии особого режима.