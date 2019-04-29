В Кемерове задумались о сносе рынка «Ленинградский»

В мэрии прокомментировали распространившуюся информацию.

В Сети появилась информация о том, что в Кемерове планируют снести рынок «Ленинградский». Слухи о сносе рынка прокомментировали представители кемеровской мэрии в эфире «Вести Кузбасс».

«По документам на земельном участке, где сейчас находится рынок, расположен ларёк, а по факту – объект капитальной застройки. В феврале 2019 года областной комитет госимущество расторг договор с администрацией рынка», - сообщают СМИ.

Рынок в любой момент могут опечатать. О сносе здания, заверили в мэрии, речи идти не может до тех пор, пока полностью не решится вопрос с арендаторами. Пока предпринимателям предлагают переехать в другие здания.

На сегодняшний день на рынке 91 арендатор.

Видео: youtube.com/ "Вести. Кузбасс".