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Синоптики рассказали, какими будут первые майские праздники

29 апреля 2019 в 16:36

Метеорологи дали предварительный прогноз погоды на 1-5 мая.

По сведениям Кемеровского гидрометцентра, в ближайшие дни в регионе ожидается переменчивая погода с осадками в виде града, мокрого снега и дождя. В ночное время ожидаются морозы до -12°С.

Так, дожди пройдут уже во вторник, 30 апреля, а ночью существенно похолодает. В дальнейшем ожидается ветер, дождь, мокрый снег и даже град.

1 мая утром пройдёт мокрый снег, в течение дня возможны дожди. Порывы ветра до 15 м/с. Днём до +9°С, ночью до -7°С, местами до -12°С.+

2 мая осадков не ожидается. Днём воздух прогреется до +11°С, но ночью местами снова похолодает до -12°С. Ветер с порывами до 13 м/с.

В пятницу, 3 мая, также без осадков. Днём будет тепло, до +12°С. Ночью ожидается -6°С … -12°С.

4 мая будеn прохладно, но без осадков. Днём местами потеплеет до +13°С, ночью не ниже -5°С.

В воскресенье воздух прогреется до +14°С, а ночью пройдёт небольшой дождь.


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