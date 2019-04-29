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В Новокузнецке поп и попадья с шокером устроили драку (видео)

29 апреля 2019 в 17:01

Батюшка и матушка поругались с прохожими из-за просьбы убрать с дороги их большую собаку.

Резонансный инцидент произошел на Пасху в южной столице Кузбасса. Священник и его супруга устроили драку с прохожими, использую при этом электрошокер.

Как сообщает city-n.ru, попадья накинулась на женщину на улице из-за того, что та попросила ее подвинуться вместе с ее большой собакой.

«28 апреля "матушка", напала и разбила лицо проходившей мимо с собакой на поводке женщине. Причиной нападения стала просьба убрать в сторону здоровенную рыжую собаку попадьи (на видео она тоже есть). Разбила не кулаками, а электрошокером — те ещё, старые железные шокеры, как полицейская дубинка», - пишет портал.

После этого к уличной потасовке подключился и священник. На видео женщина пытается его задержать до приезда полиции. Мужчина при этом отчаянно отбивается и пытается уйти с места происшествия. На этот раз уже он использует электрошокер.

Автор ролика обратился к городским властям и руководству Новокузнецкой епархии обратить внимание на поведение семьи и принять соответствующие меры.

 

Видео: сity-n.ru


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