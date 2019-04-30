В Ленинске-Кузнецком из-за поджога травы сгорел жилой дом

По сообщениям очевидцев, в результате пожара стало плохо женщине, её увезли по «скорой».

В Ленинске-Кузнецком на улице Есенина сгорел частный жилой дом и надворные постройки.

По информации МЧС, сигнал о возгорании поступил 29 апреля в 13:44. В 14:25 пожар был ликвидирован. К тушению привлекались 21 человек и пять единиц техники.

«По сообщениям очевидцев, в результате пожара стало плохо женщине, её увезли по скорой», - цитируют СМИ свидетелей.

Предположительно, ЧП произошло из-за поджога травы.

Фото: vk.com/ «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».