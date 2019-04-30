Блог с тобой ›› Новости ›› В Ленинске-Кузнецком из-за поджога травы сгорел...

В Ленинске-Кузнецком из-за поджога травы сгорел жилой дом

30 апреля 2019 в 09:31

По сообщениям очевидцев, в результате пожара стало плохо женщине, её увезли по «скорой».

В Ленинске-Кузнецком на улице Есенина сгорел частный жилой дом и надворные постройки.

По информации МЧС, сигнал о возгорании поступил 29 апреля в 13:44. В 14:25 пожар был ликвидирован. К тушению привлекались 21 человек и пять единиц техники.

 «По сообщениям очевидцев, в результате пожара стало плохо женщине, её увезли по скорой», - цитируют СМИ свидетелей.

Предположительно, ЧП произошло из-за поджога травы.

 

 

 

Фото: vk.com/ «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».


Читайте также

Content 56d5e0f6d051441170f4d404c689f5d9
В одном из колодцев в Кемерове нашли труп
Content 673b5e29ddc1cfd2f279ac09a24a14ef
В Кузбассе появятся автобусы для инвалидов-колясочников
Content 12163651.705351.624
Сергей Цивилёв недоволен кузбасскими дольщиками
Content 1428142297 00
В Междуреченске дворник нашёл в мусорном баке мёртвого младенца

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?