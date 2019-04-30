Подросток из Кузбасса ограбил соседей и накупил на вырученные деньги сладостей

За «идеальное преступление» он получил полтора года условно.

В Кузбассе перед судом предстал 17-летний житель Промышленновского района. Молодого человека обвиняли в совершении кражи с незаконным проникновением в жилище.

По версии следствия, в декабре 2018 года подросток во время прогулки решил проникнуть в какой-нибудь дом, чтобы украсть оттуда имущество.

«Юный кузбассовец до мелочей продумал, как совершит преступление. Так, чтобы вскрыть входные двери, подросток приготовил металлический лом, а чтобы сложить и увезти похищенные вещи – мешки и сани. Злоумышленник присмотрел и проник в дом, в котором не горел свет. Он похитил оттуда бытовую технику, столовые приборы, электропроводку и металлический инструмент. Всё это он перевёз в свой дом», - сообщает пресс-служба областного СК

Однако через несколько дней чужие вещи заметила мать подростка. Женщина потребовала, чтобы сын вернул похищенное законным владельцам. Но юный кузбассовец решил поступить по-своему. Он вынул металлические части из предметов и сдал их в пункт приёма металлолома. На вырученные деньги он купил сладостей.

Хозяева ограбленного дома вызвали сотрудников полиции, как только обнаружили пропажу, и подозреваемый был задержан.

Отмечается, что подросток признал вину и сотрудничал со следствием. Суд приговорил его к году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.