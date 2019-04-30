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В одном из колодцев в Кемерове нашли труп

30 апреля 2019 в 12:22

Тело обнаружили 29 апреля специалисты водоканала.

29 апреля в Кемерове на проспекте Московский специалисты водоканала нашли труп в одном из колодцев.

По информации следственного комитета, причины смерти, пол, возраст и личность найденного человека пока неизвестны.

«В колодце обнаружили тело мужчины. Его возраст и личность сейчас устанавливаются. По предварительным данным, на теле нет признаков насильственной смерти. По факту произошедшего проводится проверка», — пояснили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.


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