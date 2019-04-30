В Кузбассе появятся автобусы для инвалидов-колясочников

Деньги на обновление автопарка выделены из федерального бюджета.

В Кузбассе появится транспорт для людей, передвигающихся в инвалидных колясках. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

«Нам выделили 30 миллионов рублей на приобретение специального автотранспорта. На эти деньги будут приобретены 15 микроавтобусов с подъёмником для инвалидных колясок», — рассказал глава региона.

На эти цели деньги выделены из федерального бюджета.

Также, за счёт областного бюджета было приобретено 16 автомобилей для транспортировки пациентов на гемодиализе.