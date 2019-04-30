Сергей Цивилёв недоволен кузбасскими дольщиками

«Таким людям не хочется помогать», заявил губернатор Кузбасса.

Губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева возмутило заявление кемеровских дольщиков о том, что будут жить в палатках, пока не достроят их дом. По его словам, это дискредитация Кузбасса.

Напомним, в середине апреля дольщики жилого комплекса «Старт» на Тухачевского, 29б разбили пригрозили разбить палаточный лагерь около дома, который должен был быть достроен еще в 2017 году.

По словам губернатора, когда он узнал о намерении дольщиков, то сразу поехал к дому, однако никаких палаток там не увидел.

«Никого там нет, нет никакой палатки. Зато на всю страну – в палатке жить! Честно говоря, мне таким людям не хочется помогать. Моя личная позиция, как человека, мне не хочется оказывать им помощь и заниматься этим. Потому что в это время, он находится в Москве, а ему задают вопрос. А вы почему ничего не делаете? У вас люди в палатках спать собираются. Но это же враньё полное! Это же дискредитация Кузбасса! Нельзя так поступать. Людям, которые стараются изо всех сил помочь, нужно помогать, а не вредить», — цитируют СМИ Сергея Цивилева.

Ранее губернатор уже заявлял о том, что забастовки, митинги и другие несанкционированные способы воздействия на какую-либо ситуацию порочат Кузбасс. На этот раз он пригласил всех тех, кто хочет объявить голодовку, выйти на митинг или объявить забастовку, официально поработать в органах власти, чтобы не было никаких вопросов.