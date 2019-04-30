По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.
Во вторник, 30 апреля, в Междуреченске дворник нашёл в мусорном баке мёртвого младенца.
«Тело мальчика находилось в пакете», - сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области
Причина смерти ребёнка ещё не установлена, для её определения назначена судебно-медицинская экспертиза.
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка». Правоохранители разыскивают подозреваемую в совершении преступления.
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