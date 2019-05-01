В Кузбассе начинают действовать «дачные» маршруты

С 1 мая в Кемерове и Новокузнецке начнут работать сезонные и пригородные автобусные маршруты. Так, в столице Кузбасса будут действовать 42 «дачных маршрута».

«С 1 мая в соответствии с законом Кемеровской области от 26.06.97 № 21-ОЗ предприятия транспорта приступят к бесплатной перевозке пенсионеров в городском и пригородном транспорте с понедельника по четверг с 1 мая по 1 октября», – напомнили в пресс-службе обладминистрации.

Отмечается, что в большей части городов и посёлков Кемеровской области летние перевозки также начнут выполняться с 1 мая. Однако в Тайге это произойдёт чуть позже – с 15 мая, а в пгт Яшкино – с 1 июня.

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