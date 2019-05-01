Скандальная кемеровская пекарня «не для всех» закрылась

Пекарню братьев Ипатовых, в которой отказывались продавать хлеб геям, закрылась из-за нарушений.

Кемеровская пекарня не для «пи*****ов» закрылась. Об этом сообщили сами братья Ипатовы своим подписчикам в Instagram.

По уверению владельцев, приостановление деятельности связано не с качеством их продукции. Что именно послужило причиной закрытия, не уточняется. При этом ранее сотрудники Роспотребнадзора Кемеровской области нашли в работе магазина множество серьёзных нарушений. В частности, в торговой точке полностью отсутствует централизованное водоснабжение и канализация.

В связи с приостановлением деятельности пекарни, братья готовы развозить желающим хлеб на дом.

«Из-за лживых нападок нам пришлось временно закрыть наш магазин до урегулирования всех юридических вопросов. Но мы все так же рядом с вами и печем для вас настоящий натуральный хлеб из русской печи! Заходите на наш сайт, заполняйте заявку и мы доставим вам на дом ваш заказ! И отдельно хотим добавить, что закрыты мы не из-за качества нашей продукции, а по другим причинам!», — цитируют СМИ пост Ипатовых на странице в Instagram.

Срок, в течение которого магазин не будет работать, также не уточняется.

Фото: instagram.com