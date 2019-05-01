Владелец кемеровской «Лапландии» обратился в суд

Собственник закрытого ТЦ подал апелляционную жалобу в связи с закрытием ТЦ.

АО «АМК-Фарма» компания пытается обжаловать решение Арбитражного суда Кемеровской области о запрете эксплуатации здания торгового центра и о том, что её обязали привести «Лапландию» в соответствие проектной документации.

Жалобу принял седьмой арбитражный апелляционный суд принял жалобу владельца ТЦ.

«Апелляционную жалобу акционерного общества «АМК-Фарма» принять. Возбудить производство по апелляционной жалобе. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании апелляционной инстанции на 3 июня 2019 года», – говорится в материалах дела суда.

Напомним, 12 апреля Арбитражный суд Кемеровской области решил закрыть «Лапландию» из-за результатов комиссионной проверки ТЦ, которую провела мэрия ещё в сентябре 2018 года. 22 апреля судебные приставы закрыли и опечатали здание.