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В администрации рассказали о бесплатном концерте со звёздами в Кемерове

02 мая 2019 в 10:19

Концерт «Песни Победы» пройдёт 11 мая на площади Советов.

В мэрии Кемерова рассказали о праздничном концерте «Песни Победы» с участием звёзд российской эстрады.

Мероприятие пройдет на площади Советов 11 мая. Начало – в 18:00.

Ранее сообщалось перед кемеровчанами и гостями города выступят А’Студио, Денис Майданов, Олег Газманов, Тамара Гвердцители, Зара.

«Также в концерте примут участие лучшие творческие коллективы и исполнители Кемеровской области. Ведущим станет Родион Газманов», – добавили в пресс-службе городской администрации.

Концерт будут транслировать в городах и районах региона, там, где есть техническая возможность.


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