В Ленинске-Кузнецком ребёнок упал в открытый колодец

ЧП произошло на детской площадке.

О страшном происшествии сообщила мать малыша. По словам женщины, днём 2 мая её ребенок упал в открытый колодезный люк.

Жительница Ленинска-Кузнецкого рассказала о страшном происшествии, которое ей пришлось пережить сегодня днём: её ребенок упал в открытый колодезный люк.

«Сегодня на улице Пушкина за стоматологией на детской площадке мой ребёнок провалился в колодец. Высота – метров пять. И хорошо, что всё обошлось», - написала женщина.

По словам матери, мальчика помог достать проходивший мимо мужчина. Жительница Кузбасса поблагодарила прохожего за помощь.

Пользователи соцсетей порекомендовали не оставлять происшествие без последствий и наказать организацию, которая обязана следить за состоянием колодцев.

Фото: vk.com/chplk