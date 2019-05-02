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В Ленинске-Кузнецком ребёнок упал в открытый колодец

02 мая 2019 в 15:42

ЧП произошло на детской площадке.

О страшном происшествии сообщила мать малыша. По словам женщины, днём 2 мая её ребенок упал в открытый колодезный люк.

Жительница Ленинска-Кузнецкого рассказала о страшном происшествии, которое ей пришлось пережить сегодня днём: её ребенок упал в открытый колодезный люк.

«Сегодня на улице Пушкина за стоматологией на детской площадке мой ребёнок провалился в колодец. Высота – метров пять. И хорошо, что всё обошлось», - написала женщина.

По словам матери, мальчика помог достать проходивший мимо мужчина. Жительница Кузбасса поблагодарила прохожего за помощь.

Пользователи соцсетей порекомендовали не оставлять происшествие без последствий и наказать организацию, которая обязана следить за состоянием колодцев.

 

Фото: vk.com/chplk


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