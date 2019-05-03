Блог с тобой ›› Новости ›› В Кузбассе слетел с дороги пассажирский автобус

В Кузбассе слетел с дороги пассажирский автобус

03 мая 2019 в 14:09

ДТП произошло под Кемеровом у деревни Журавлёво.

В пятницу, 3 мая, на автодороге в районе подъезда в деревне Журавлёво с дороги слетел пассажирский автобус. Как рассказали в областной ГИБДД, водитель автобуса не справился с управлением.

«По предварительным данным, водитель автобуса ЛиАз не справился с управлением и совершил съезд с дороги. Пострадавших при ДТП нет. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе административного расследования», — сообщили в ведомстве.

Помощь МЧС не потребовалась, пострадавших нет.

 

 

Фото: vk.com/ «Инцидент Кемерово».


Читайте также

Content obshhestvennyiy transport 810x540
На Радоницу и в День Победы проезд в Кузбассе будет бесплатным
Content
Сергей Цивилёв выразил соболезнования семьям погибших в Шереметьево
Content
В Кемерове срочно эвакуировали поликлинику
Content w7a7853 900x600
В центре Кемерова изменят схему движения

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?