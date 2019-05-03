В Кузбассе слетел с дороги пассажирский автобус

ДТП произошло под Кемеровом у деревни Журавлёво.

В пятницу, 3 мая, на автодороге в районе подъезда в деревне Журавлёво с дороги слетел пассажирский автобус. Как рассказали в областной ГИБДД, водитель автобуса не справился с управлением.

«По предварительным данным, водитель автобуса ЛиАз не справился с управлением и совершил съезд с дороги. Пострадавших при ДТП нет. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе административного расследования», — сообщили в ведомстве.

Помощь МЧС не потребовалась, пострадавших нет.

Фото: vk.com/ «Инцидент Кемерово».