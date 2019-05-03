В Берёзовском пожилая женщина избила маленького ребёнка у всех на глазах

За малыша пытался заступиться прохожий.

В пятницу, 3 мая, в Сети появилось видео, на котором женщина избивает плачущего малыша. По словам мужчины, который снял этот момент на видеорегистратор своего автомобиля, инцидент произошёл в городе Берёзовский.

На кадрах видно, как из продуктового магазина выходит девушка с плачущим ребёнком. Следом за ними, спустя несколько секунд, выходит пожилая женщина. Девушка, чтобы успокоить малыша, берёт его на руки. А вот взрослая женщина решила применить другой способ. Она подошла и сильно ударила ребёнка по лицу, после чего малыш стал плакать ещё громче.

Очевидец, снявший момент на видео, пытался заступиться за ребёнка, но пожилая женщина грубо дала ему понять, что её методы воспитания его не касаются.

Видео без цензуры ЗДЕСЬ (18+).

Фото: vk.com/pulse42.