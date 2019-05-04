Ночью в Кемерове произошло страшное ДТП

В результате происшествия пострадала женщина и сразу несколько машин.
Авария случилась около 4:00 на пересечении проспекта Октябрьский и улицы Волгоградской. На месте происшествия работала бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД.
В результате происшествия пострадала женщина, также различные повреждения получили несколько транспортных средств.
Очевидцы сообщили, что водитель, спровоцировавший аварию, скрылся с места ДТП.
«Мы живём напротив места ДТП. Услышали визг тормозов, вышли на улицу, так как на стоянке ставим свою машину. Был шок и ужас от увиденного. Побиты пять машин, наша в том числе», - цитируют СМИ свидетелей аварии.
Автовладельцы, чьи машины повреждены, ищут свидетелей произошедшего. Всех, кто что-либо знает, просят звонить в полицию по телефону 02. Анонимность гарантируется.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: vk.com/«Регион 42 Кемерово».
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