Ночью в Кемерове произошло страшное ДТП

В результате происшествия пострадала женщина и сразу несколько машин.

Авария случилась около 4:00 на пересечении проспекта Октябрьский и улицы Волгоградской. На месте происшествия работала бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

В результате происшествия пострадала женщина, также различные повреждения получили несколько транспортных средств.

Очевидцы сообщили, что водитель, спровоцировавший аварию, скрылся с места ДТП.

«Мы живём напротив места ДТП. Услышали визг тормозов, вышли на улицу, так как на стоянке ставим свою машину. Был шок и ужас от увиденного. Побиты пять машин, наша в том числе», - цитируют СМИ свидетелей аварии.

Автовладельцы, чьи машины повреждены, ищут свидетелей произошедшего. Всех, кто что-либо знает, просят звонить в полицию по телефону 02. Анонимность гарантируется.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: vk.com/«Регион 42 Кемерово».