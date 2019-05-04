Блог с тобой ›› Новости ›› Ночью в Кемерове произошло страшное ДТП

Ночью в Кемерове произошло страшное ДТП

04 мая 2019 в 11:28

В результате происшествия пострадала женщина и сразу несколько машин.

Авария случилась около 4:00 на пересечении проспекта Октябрьский и улицы Волгоградской. На месте происшествия работала бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

В результате происшествия пострадала женщина, также различные повреждения получили несколько транспортных средств.

Очевидцы сообщили, что водитель, спровоцировавший аварию, скрылся с места ДТП.

«Мы живём напротив места ДТП. Услышали визг тормозов, вышли на улицу, так как на стоянке ставим свою машину. Был шок и ужас от увиденного. Побиты пять машин, наша в том числе», - цитируют СМИ свидетелей аварии.

Автовладельцы, чьи машины повреждены, ищут свидетелей произошедшего. Всех, кто что-либо знает, просят звонить в полицию по телефону 02. Анонимность гарантируется.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 

Фото: vk.com/«Регион 42 Кемерово».


Читайте также

Content
Сергей Цивилёв выразил соболезнования семьям погибших в Шереметьево
Content
В Кемерове срочно эвакуировали поликлинику
Content w7a7853 900x600
В центре Кемерова изменят схему движения
Content 1 435
Жительница Междуреченска рассказала, зачем выбросила новорожденного в мусорный бак

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?