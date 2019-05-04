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В Белове горит мусорный полигон

04 мая 2019 в 18:34

Местные жители жалуются на то, что в городе буквально нечем дышать.

4 мая жители Белова сообщили в соцсети «ВКонтакте» о том, что задыхаются из-за дыма. В городе горит мусорный полигон.

«Клубы чёрного едкого дыма видны практически со всех концов города. Мы как в тумане, дышать совсем нечем», — цитируют СМИ горожан.

При этом в Кузбассе действует особый противопожарный режим, нн продлится до первого июня. Напоминаем, что в это время запрещено разводить костры, а также проводить пожароопасные работы. Нарушителей режима будут штрафовать по двойному тарифу.

 

 

Фото: vk.com


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