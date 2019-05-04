В Кузбассе ребёнок бросился под машину

Водитель не смог вовремя затормозить.

Инцидент произошел в пятницу, 3 мая, в Заводском районе Новокузнецка. В 15:10 у дома № 24 по ул. Тореза 9-летний ребёнок бросился под машину.

Как сообщает Новокузнецк.ru, школьник гулял с друзьями и, перебегая проезжую часть, не заметил надвигающийся легковой автомобиль.

«Водитель прибегнул к экстренному торможению, но не успел остановиться перед ребенком и избежать наезда», - сообщили в городской ГИБДД.

В результате ДТП мальчик получил травмы.

В ведомстве отметили, что с начала учебного года в ДТП пострадали 17 детей, девять из них – пешеходы. По данным ГИБДД, чаще всего пешеходы травмируются, переходя дорогу в неустановленном месте.

Фото: ГИБДД Новокузнецка.