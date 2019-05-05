В Ленинске-Кузнецком насмерть разбился 18-летний мотоциклист

«Были там, но там не для слабонервных», — прокомментировал случившееся один из очевидцев последствий.

Авария произошла 4 мая в Ленинске-Кузнецком. Около 22:00 на улице Маресьева на дороге столкнулись Chevrolet Cruze и мотоцикл «Урал». 18-летний мотоциклист разбился насмерть.

По словам очевидцев аварии, водитель мотоцикла не справился с управлением и влетел в легковой автомобиль. В отделе пропаганды ГИБДД Кемеровской области рассказали подробности случившегося.

«Предварительно установлено, что водитель иномарки при повороте налево не убедился в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение с мотоциклом «Урал». В результате 18-летний мотоциклист получил смертельные травмы. Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель «Урала» управлял транспортом, не имея водительского удостоверения, и двигался без использования мотошлема, а мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке», — сообщили в ведомстве.

Также очевидцы сообщили, что мотоцикл «Урал» не был оснащён необходимой фарой. Некоторые отметили, что последствия столкновения были ужасными.

«Были там, но там не для слабонервных», — прокомментировал случившееся один из очевидцев последствий.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».