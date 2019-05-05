Блог с тобой ›› Новости ›› В Киселёвске городе горит кладбище (видео)

В Киселёвске городе горит кладбище (видео)

05 мая 2019 в 17:02

Серьёзный пожар произошёл в микрорайоне Афонино.

В воскресенье, 5 мая, в Киселёвске в микрорайоне Афонино загорелось кладбище. Местные жители сообщили, что огонь полыхал довольно долго и именно в том месте, где были новые захоронения.

К тушению пожара привлекались сотрудники МЧС.

«По оперативной информации, горит трава за кладбищем. На месте работают спасатели. По состоянию на 18:30 возгорание удалось локализовать», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в настоящее время в Кемеровской области действует особый противопожарный режим и повышенные штрафы за нарушение правил пожарной безопасности.

 

Фото: vk.com/prkksl42.


Читайте также

Content
В Берёзовском пожилая женщина избила маленького ребёнка у всех на глазах
Content jusv vt bme 900x603
Ночью в Кемерове произошло страшное ДТП
Content 3nqq32lpaqk 900x603
В Белове горит мусорный полигон
Content 180151 5b7946c59bc78
В Ленинске-Кузнецком насмерть разбился 18-летний мотоциклист

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?