В Киселёвске городе горит кладбище (видео)

Серьёзный пожар произошёл в микрорайоне Афонино.

В воскресенье, 5 мая, в Киселёвске в микрорайоне Афонино загорелось кладбище. Местные жители сообщили, что огонь полыхал довольно долго и именно в том месте, где были новые захоронения.

К тушению пожара привлекались сотрудники МЧС.

«По оперативной информации, горит трава за кладбищем. На месте работают спасатели. По состоянию на 18:30 возгорание удалось локализовать», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в настоящее время в Кемеровской области действует особый противопожарный режим и повышенные штрафы за нарушение правил пожарной безопасности.

Фото: vk.com/prkksl42.