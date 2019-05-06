Комиссия рассматривает драку кузбасского священника на Пасху

Как накажут священнослужителя из Новокузнецка, подравшегося с прохожими.

В Новокузнецкой комиссии разбираются в обстоятельствах конфликта, который произошёл между новокузнецким священником и прохожими на Пасху, в воскресенье, 28 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Кузбасской митрополии.

Напомним, видео драки двух женщин и мужчины на Пасху появилось в Сети на прошлой неделе. По словам авторов видеозаписи, мужчина, который является священником, применил к прихожим электрошокер.

«Работает дисциплинарная комиссия, которая установила, что участник конфликта действительно является священником. С него уже взяли объяснения. Сейчас ищут других участников конфликта, чтобы подробней разобраться в причинах и выяснить, действительно ли был использован электрошокер», — сообщили в митрополии.

Отмечается, что священник, ставший участником конфликта, очень давно служит в храме и ранее не был замечен в участии в каких-либо конфликтах. Также он не входит в группу риска: в пьянстве, несдержанности и другом нестандартном поведении замечен не был.

Если в процессе расследования ситуации выяснится, что зачинщиком конфликта действительно был священник и он действительно использовал электрошокер, то его могут отстранить от служения и даже лишить сана.