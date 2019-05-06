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На Радоницу и в День Победы проезд в Кузбассе будет бесплатным

06 мая 2019 в 11:25

В этом году власти Кемеровской области продолжат традицию, которая сложилась за много лет: в Родительский день (7 мая) и в День Победы проезд для жителей и гостей региона будет бесплатным во всех видах общественного транспорта.

Такое решение принял губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Бесплатный проезд всем пассажирам будет предоставлен в городском (трамваях, троллейбусах, автобусах) и пригородном автомобильном транспорте, но в последнем  — только в городской черте. Доплатить за километры в пригородной зоне придется полностью», - сообщают СМИ со ссылкой на первоисточник.

Исключением будет маршрутное такси, здесь придется платить за проезд по обычному тарифу.


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