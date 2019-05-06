Сергей Цивилёв выразил соболезнования семьям погибших в Шереметьево

Глава Кузбасса пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим во время пожара.

6 мая губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров в московском аэропорту Шереметьево. Об этом он написал на своих официальных страницах в соцсетях.

«От имени всех кузбассовцев выражаю соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы в аэропорту «Шереметьево». Страшная трагедия унесла жизни 41 человека. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Кузбасс с вами», - написал Сергей Цивилев.

Напомним, рейсовый авиалайнер Superjet-100, следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся при вынужденной посадке в московском аэропорту Шереметьево. На борту находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек.