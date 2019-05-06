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В Кемерове срочно эвакуировали поликлинику

06 мая 2019 в 13:29

Очевидцы сообщили о том, что в поликлинике №5 сработала сигнализация.

В понедельник, 6 мая, пользователи соцсетей сообщили, что в Кемерове эвакуировали поликлинику №5. По словам местных жителей, это произошло в первой половине дня.

«Знаю, что в поликлинике сработала пожарная сигнализация. Персонал оперативно всех вывел на улицу. Я ждать не стала, когда всем снова разрешат зайти в помещение», — цитируют СМИ свидетелей.

Подробности уточняются.

 

 

 

Фото: vk.com/ «Инцидент Кемерово».


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