В центре Кемерова изменят схему движения

Это связано с репетицией парада военной техники в честь Дня Победы.

6 мая кемеровским автомобилистам запретили парковаться в центре города, а с 16:00 специалисты изменят схему движения.

До 22:00 водителям запрещено будет передвигаться по улице Арочной, по улице Н. Островского (участок от улицы Весенней до площади Пушкина), по проспекту Советский (от улицы Красная до улицы 50 лет Октября). Также там на весь день запретили парковку, на месте работает эвакуатор. Транспорт нарушителей переместят на парковку к ТЦ «Променад 3» (проспект Ленина, 59А).

Движение общественного транспорта в понедельник, 6 мая, с 15.00 до 20.00 часов будет осуществляться в объезд площади Советов по улицам: 50 лет Октября, Ноградская, Кирова, просп. Советскому, в обратном направлении маршруты движения автобусов не изменятся.

«Троллейбусы в этот временной отрезок будут следовать до остановки «Ресо Гарантия», — уточнили в пресс-службе городской администрации.

После репетиции для автомобилистов откроют проезд, а общественный транспорт начнёт курсировать по прежнему расписанию.