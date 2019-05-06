Жительница Междуреченска рассказала, зачем выбросила новорожденного в мусорный бак

Напомним, тело младенца нашел 30 апреля дворник.

Правоохранители установили личность жительницы Междуреченска, которая выбросила новорождённого в мусорный бак. Ею оказалась 30-летняя горожанка, которая одна воспитывает двух детей.

Женщина пояснила, что родила мальчика дома ночью. Младенец якобы не подавал признаков жизни. Мать положила его тело в пакет и вынесла в мусорный контейнер. При этом судебно-медицинское исследование показало, что ребёнок был доношенным и живорождённым.

«Причина его смерти ещё устанавливается», - рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

В рамках расследования уголовного дела женщине проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Отмечается, что ранее на профилактических учётах она не состояла.