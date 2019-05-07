Блог с тобой ›› Новости ›› В Новокузнецке рядом с остановкой нашли труп

В Новокузнецке рядом с остановкой нашли труп

07 мая 2019 в 10:48

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов.

ЧП произошло в Заводском районе города. В понедельник, 6 мая, вблизи остановки пассажирского транспорта «Пожарная часть» был обнаружен труп человека.

«Тело принадлежит мужчине. Его обнаружили в первой половине дня. Причину смерти установят эксперты», — цитируют СМИ осведомлённый источник в медицинских кругах.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

 

 

 

Фото: instagram.com/novostinvkz_dtp


Читайте также

Content boating 984156 960 720
В Кузбассе на реке пропал турист
Content zrb9avox2ta
В Кузбассе вновь ввели режим «чёрного неба»
Content 226722480
В Мариинском районе сгорела легковушка с прицепом, есть пострадавший
Content regnum picture 147406105395235 normal
На суде по делу «Зимней вишни» упал в обморок пристав

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?