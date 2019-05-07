В Новокузнецке рядом с остановкой нашли труп

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов.

ЧП произошло в Заводском районе города. В понедельник, 6 мая, вблизи остановки пассажирского транспорта «Пожарная часть» был обнаружен труп человека.

«Тело принадлежит мужчине. Его обнаружили в первой половине дня. Причину смерти установят эксперты», — цитируют СМИ осведомлённый источник в медицинских кругах.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: instagram.com/novostinvkz_dtp