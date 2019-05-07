В Кузбассе нарушителей тишины будет штрафовать полиция

Раньше процесс занимал больше времени из-за того, что материалы приходилось направлять в прокуратуру.

Напомним, ещё в 2006 году в регионе был принят закон об административных правонарушениях, где отдельная глава посвящена ответственности за нарушение общественного порядка и тишины. Жителям запрещено шуметь в вечернее и ночное время, а также вести ремонтные работы. За нарушения данных требований можно получить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Однако на это уходило много времени, так как полицейские не могли самостоятельно штрафовать нарушителей - материалы приходилось направлять в прокуратуру, чтобы возбудить уголовное дело.

Теперь полицейские смогут самостоятельно привлекать к ответственности нарушителей. Соответствующий документ был подписано правительством.

«Утвердить соглашение между министерством внутренних дел РФ и коллегией Кемеровской области о передаче МВД РФ части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность», — говорится в правительственном распоряжении.