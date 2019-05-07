Блог с тобой ›› Новости ›› В Кузбассе на реке пропал турист

В Кузбассе на реке пропал турист

07 мая 2019 в 11:38

Мужчину разыскивают в Прокопьевском районе.

ЧП произошло в Прокопьевском районе. Трое мужчин сплавлялись на лодках, одна из них перевернулась. В итоге, один турист пропал, а двое спаслись.

В настоящее время пропавшего разыскивают следователи.

«На месте работают следователи, привлекаются водолазы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Утверждать, утонул ли мужчина или он живой, мы сейчас не можем, так как его ещё не нашли», – пояснили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Отмечается, что ситуацию осложняет то, что в местности практически отсутствует мобильная связь.

По факту ЧП ведется доследственная проверка.


Читайте также

Content efa01eaff4368b269c4a14f272a05fbe xl
В Кузбассе нарушителей тишины будет штрафовать полиция
Content zrb9avox2ta
В Кузбассе вновь ввели режим «чёрного неба»
Content 226722480
В Мариинском районе сгорела легковушка с прицепом, есть пострадавший
Content regnum picture 147406105395235 normal
На суде по делу «Зимней вишни» упал в обморок пристав

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?