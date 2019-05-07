В Кузбассе на реке пропал турист

Мужчину разыскивают в Прокопьевском районе.

ЧП произошло в Прокопьевском районе. Трое мужчин сплавлялись на лодках, одна из них перевернулась. В итоге, один турист пропал, а двое спаслись.

В настоящее время пропавшего разыскивают следователи.

«На месте работают следователи, привлекаются водолазы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Утверждать, утонул ли мужчина или он живой, мы сейчас не можем, так как его ещё не нашли», – пояснили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Отмечается, что ситуацию осложняет то, что в местности практически отсутствует мобильная связь.

По факту ЧП ведется доследственная проверка.