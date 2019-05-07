В Кузбассе вновь ввели режим «чёрного неба»

Сразу в трёх городах порекомендовали сократить выбросы в атмосферу.

В Кузбассе сразу в трёх городах ввели режим «чёрного неба». Штормовое предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, которые способствуют накоплению вредных примесей, действует в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске.

В перечисленных городах Кузбасса предприятиям рекомендовали задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух.

В Новокузнецке и Прокопьевске режим действует до вечера 8 мая, а в Кемерове – до вечера 7 мая.