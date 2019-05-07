В Мариинском районе сгорела легковушка с прицепом, есть пострадавший

Салон машины выгорел полностью.

ЧП произошло днём 6 мая в Мариинском районе Кемеровской области на трассе Р-400. Здесь загорелся автомобиль ВАЗ-21-099 с прицепом.

«Сигнал о ЧП на пульт диспетчера МЧС поступил в 14:43. На момент прибытия первого подразделения МЧС автомобиль был полностью охвачен пламенем», - рассказали в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

В результате происшествия салон машины выгорел полностью. По информации СМИ, в результате случившегося пострадал один человек.

«На место пожара также выезжала бригада скорой помощи. В результате происшествия пострадал пассажир автомобиля. Медики оказали ему помощь», — сообщают СМИ со ссылкой на осведомлённый источник в медицинских кругах, один человек пострадал.

Предварительно установлено, что пожар начался из-за самовозгорания.