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На суде по делу «Зимней вишни» упал в обморок пристав

07 мая 2019 в 15:35

Выяснилось, что причиной недомогания стало доброе дело.

7 мая в Ленинском районном суде Кемерова прошло техническое судебное заседание по делу о трагедии в ТРК «Зимняя вишня», в результате которой погибли 60 человек. В ходе заседания один из приставов упал в обморок.

В пресс-службе кузбасского УФССП России рассказали подробности инцидента. Выяснилось, что причиной послужила сдача крови накануне.

«Судебный пристав упал в обморок во время судебного заседания. Утром он вместе с другими сотрудниками принял участие в благотворительной акции по сдаче крови. На своё усмотрение он мог взять отгул, однако решил пойти на работу», – пояснили в ведомстве.

Сотруднику была оказана медицинская помощь, а после заседание было продолжено. По его итогам решили, что Заводской районный суд Кемерова начнёт рассматривать дело по существу 16 мая.


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