График отключения горячей воды в Кемерове

Специалисты уже начали готовится к отключению горячего водоснабжения. Традиционно, отключения начнутся в конце мая и пройдут в несколько этапов.

Первыми без воды останутся потребители I группы – с 27 мая по 9 июня

(жители Центрального района - до реки Искитимка и кв. 7б, Заводского района и часть Ленинского района)

Центральный район: в границах (до реки Искитимка) в границах: реки Томь, проспекта Кузнецкий (четная сторона до проспекта Советский), проспект Советский (чётная сторона от проспекта Кузнецкий до улицы Кузбасская). Дальше отключения пройдут на улице Кузбасская (нечётная сторона до улицы Ноградская). Улица Ноградская (чётная сторона от дома №8 до улицы 50 лет Октября). Улица Васильева (чётная сторона до улицы Коломейцева), улица Коломейцева (нечётная сторона до проспекта Советский), проспект Советский (чётная сторона до реки Искитимка).

Кварталы Центрального района: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7б, 8, 9, 48, 49, 50, ул. Ноградская 13 в кв. 14.

Заводской район в административно-территориальных границах. Потребители посёлка «Предзаводской», посёлка «РТС». Посёлка «Южный» кв.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Кварталы Заводского района:+ ½ кв.24, кв.32, 33, 51, ½ кв.52, кв.53, 54, 59, 59а, 60, 60а, ФПК.

Дома 1/2 кв. №52 Заводского района: улица Сарыгина №27, 29, 29/1, улица Пролетарская №20, 20а, 22, улица Сибиряков-Гвардейцев №18а, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 24б.

Дома 1/2 кв. №24 Заводского района: проспект Ленина 21а, улица Чкалова 16а,18,20. Улица Сарыгина 20, 22а, 24, 26, 28; улица Пролетарская 7, 9, 9а.

Ленинский район: Дома кв. 4-5 улица Тухачевского № 30, 32, 32а, 34, 36,а 38а, 38б, 38/1, 38/2, проспект Химиков № 2а, улица Мирная № 20.

Потребители II группы – с 17 по 30 июня

(жители части Центрального и Ленинского районов)

Центральный район (заискитимская часть, кроме кварталов I-ой группы)

Кварталы Центрального района (заискитимская часть): 1/2 кв.3, кв. 6-49, 4-5, 2-3, 8, 9, 4/5 кв. 11.

Дома кв. №3 Центрального района: проспект Ленина № 66а,68, 68а, 70, 70а, 70б, 70в, 72, 74, 74а, 76, 76а, 76б, 78, 80, 80а, 82, 82а, 82б, 84, 86, 86а, 88, 90, 90а, 90б.

Дома кв. №11 Центрального района: все, кроме проспекта Ленина № 69, 69а, улицы Спортивная № 28, 30, 32.

Ленинский район (кроме кварталов I-ой группы). Кварталы Ленинского района: 1/2 кв.14, кв. 20, 1/2 кв.29, 1/4 кв.32. Больничный городок.

Дома кв. №14 Ленинского района: проспект Ленина №116, 118, 118а, 120, 122, 122а, 122б, 122в, 124, 124а, 126, 128, 130/1; проспект Октябрьский №67, 69, 69а; улица Волгоградская №14, 16, 18, 20.

Дома кв. №29 и 32 Ленинского района: улица Марковцева №6, проспект Химиков №15, улица Ворошилова № 17, 17а, 19, 19а, 22а, 24а, 24б, 24в, 40; бульвар Строителей № 47, 49.

Потребители III группы – с 1 по 14 июля

Жители заискитимской части Центрального и Ленинского районов

Центральный район (заискитимская часть) в границах: реки Искитимка, чётная сторона улицы Соборная до улицы Луговая, улица Луговая до Пионерского бульвара, улица Пионерский бульвар от улицы Луговая до прпроспекта Октябрьский, проспект Октябрьский до улицы Волгоградская, улица Волгоградская от проспекта Октябрьского до проспекта Притомский.

Кварталы Центрального района: 1/2 кв.3, 1/5 кв.11, кв.5, 7, 7а, 12, 15, 15а. Офисный центр (кроме проспекта Ленина №90/в, 90/3), Областная клиническая больница.

Дома кв. №3: Пионерский бульвар №10а, 12, 12а, 14; проспект Ленина № 66, 66б, 76в, 82в, 82г; проспект Октябрьский №9, 11, 15, 17, 17а, 21, 23, 23а, 23б, 25, 29, 31, 33, 33а, 33б, 35, 37.

Дома кв. №11: проспект Ленина №69, 69а, улица Спортивная №28, 30, 32.

Дома кв. №9: проспект Октябрьский №59, 65.

Ленинский район в границах: проспектов Московский и Комсомольский, улица Марковцева, бульвар Строителей (чётная сторона полностью, нечётная сторона с дома с №1 по №45). Проспект Химиков (чётная сторона с дома №12 до дома №16. Улица Ворошилова (чётная сторона с дома №2 до дома №20), проспект Октябрьский, улица Волгоградская.

Кварталы Ленинского района: 1/2 кв.14, кв.16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 1/2 кв. 29, 68.

Дома кв. №14: пр. Октябрьский №67а, 71, 71а, 73, 73а, 73б, 75, 75а, 75б, 77, 77а, 77б; проспект Ленина №126а, 128а, 130, 130а, 132, 132а, 132б, 134, 136, 136а; бульвар Строителей №11, 13, 15.

Дома кв. №29: бульвар Строителей №37, 39, 41, 41а, 43, 45.

Потребители IV группы – с 15 по 28 июля

(жители части Центрального, Заводского, Ленинского и Кемеровского районов)

Центральный район (до реки Искитимка) в границах: проспект Кузнецкий чётная сторона от реки Томь до проспекта Советский. Проспект Советский (нечётная сторона от проспекта Кузнецкий до улицы Кузбасская). Улица Ноградская (нечётная сторона до улицы 50 лет Октября). Улица 50 лет Октября (нечётная сторона от улицы Ноградская до улицы Васильева). Улица Васильева (чётная сторона до улицы Коломейцева). Улица Коломейцева (чётная сторона от улицы Васильева до проспекта Советский). Проспект Советский (нечётная сторона до реки Искитимка).

Кварталы Центрального района: 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 1/2 кв. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 52. Здание областной администрации проспект Советский 62.

Заводский район в границах: проспект Ленина (нечётная сторона с дома №19 до дома №57), река Искитимка, улица Сибиряков-Гвардейцев (чётная сторона от реки Искитимки до улицы Чапаева), улица Чапаева от улицы Сибиряков-Гвардейцев до улицы Сарыгина), улица Сарыгина (чётная сторона от улицы Чапаева до улицы Чкалова), улица Чкалова (чётная сторона от улицы Сарыгина до проспекта Ленина).

Кварталы Заводского района: 21, 21а, 1/2 кв.24, кв.34а, 1/2 кв.52.

Дома кв. №52 Заводского района: улица Мичурина №43, 55, 55а, 57, 57а, 59; улица Сибиряков-Гвардейцев № 26,28,28а, улица Сарыгина №37.

Дома кв. №24 Заводского района: проспект Ленина №19, 21, 23, 25, 25а, 25б, 27, 29, 31; улица Пролетарская №3, 3а, 5, 7а; улица Чкалова №16.

Ленинский район в границах: 1/2 кв.32. Дома кв. №32 Ленинского района: бульвар Строителей № 47/1 (бассейн «Сибирь»), 53, 53а, 55 (ГЦС «Кузбасс»), улица Марковцева №3, 5, 8, 10, улица Ворошилова №25, 30.

Кв.№25: бульвар Строителей №54а (ТРЦ).

Потребители V группы – с 17 по 30 июня

(жители Кировского района)

Кварталы: №21, 21а, 31, «Строммаш», «Стройгородок».

Перечень улиц: Спартака, Лазо, Красноярская, Тургенева, Шубина, Каркасная, Толстикова, Народная, Кедровская, Рекордная (нечётная сторона с дома № 33 по № 47, чётная сторона с дома №30 по №40), Инициативная (чётная сторона с дома №62 по №108 и дом №44; нечётная сторона с дома №57 по №125а), переулок Инициативный, переулок 2-й Инициативный, улицы: Стройгородок, Кировская, Алыкаевская, Варшавская, Таёжная, Халтурина и Металлистов.

Потребители VI группы с 1 по 14 июня

(Кировский район)

Кварталы: 4, 5, 8а, «К», 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15.

Перечень улиц: Черемховская, Аллейная, Попова, Александрова, Потёмкина, Севастопольская, Матросова, Боготольская, Леонова, Тайгинская, Гурьевская, Инициативная (нечётная сторона с дома №1 по № 47, чётная сторона с дома №2 по №50а), Рекордная (нечётная сторона с дома №1 по №33а, чётная сторона с дома №2 по №16), Уральская (чётная сторона с дома №2 по №4), переулки Рекордный, Ушакова, и Леонова, улицы Смоленская и 40 лет Октября.

Потребители VII группы – с 28 по 9 июня

(жители Рудничного района города)

Кварталы: 11, 11а, 12, 12а 13. Школа №46 по ул. Нахимова 177.

Перечень улиц: Мамонтова, Авроры, Линейная, Ракитянского, Осиновая, Серебряный бор, проспект Кузбасский.

Информация об отключении горячей воды в жилых районах Лесная Поляна, Кедровка, Промышленновский и Ягуновский появится позднее.