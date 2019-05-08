Комиссия оправдала священника-драчуна из Новокузнецка

Согласно предварительным выводам, подравшийся с прохожими священник из Кузбасса заступился за дочь.

Напомним, 29 апреля в соцсетях появилось видео, на котором запечатлён конфликт двух женщин и кузбасского священника. В пресс-службе Кузбасской митрополии сообщили, что стало причиной конфликта.

К настоящему времени дисциплинарная комиссия выяснила, что священник заступился за свою дочь.

«Девушка гуляла с собакой, в руках в неё действительно был электрошокер, чтобы отпугивать других собак в случае нападения. В какой-то момент начался конфликт с двумя прохожими. Кто стал инициатором неизвестно, но полицию вызывала и звонила отцу с просьбой о помощи и с сообщением, что на неё напали, сама девушка. Электрошокер, по её словам, был применён ею и не как спецорудие, а она просто отмахнулась им во время нападения», — сообщили в митрополии.

Отмечается, что до окончания работы дисциплинарной комиссии священник отстранён от служения. Окончательные выводы будет делать полиция. Сейчас правоохранители разбираются в причинах и последствиях конфликта.