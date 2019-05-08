В Полысаеве автобус сбил велосипедиста

Пострадавшего мужчину госпитализировали.

7 мая в Полысаеве автобус ПАЗ сбил велосипедиста. ДТП произошло в 16:50 на улице Копровая, 23. По словам очевидца, после ДТП велосипед «лежал на обочине».

Как сообщили в ГИБДД Кузбасса, мужчина получил травмы.

«Предварительно установлено, что 37-летний велосипедист ехал со стороны улицы Аксакова в сторону улицы Тихая по полосе встречного движения и совершил столкновение с частным автобусом ПАЗ», – пояснили в ведомстве.

Пострадавшему мужчине назначили стационарное лечение