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В Полысаеве автобус сбил велосипедиста

08 мая 2019 в 12:01

Пострадавшего мужчину госпитализировали.

7 мая в Полысаеве автобус ПАЗ сбил велосипедиста. ДТП произошло в 16:50 на улице Копровая, 23. По словам очевидца, после ДТП велосипед «лежал на обочине».

Как сообщили в ГИБДД Кузбасса, мужчина получил травмы.

«Предварительно установлено, что 37-летний велосипедист ехал со стороны улицы Аксакова в сторону улицы Тихая по полосе встречного движения и совершил столкновение с частным автобусом ПАЗ», – пояснили в ведомстве.

Пострадавшему мужчине назначили стационарное лечение


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