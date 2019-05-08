В Кемерове пешеход попал под автобус

69-летнего мужчину с места ДТП увезла бригада скорой помощи.

ДТП произошло во вторник, 7 мая, напротив вокзала. Здесь в 18:40 автобус сбил пешехода.

«Водитель ПАЗ двигался по проспекту Ленина со стороны улицы Рукавишникова. При повороте направо на проспект Кузнецкий он совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — рассказали в ГИБДД по Кемеровской области.

69-летнего пешехода с места ДТП увезла бригада скорой помощи, сейчас мужчина находится на стационарном лечении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: vk.com/«Регион 42 Кемерово».