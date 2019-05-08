Кемеровчанам бесплатно раздадут георгиевские ленты

Волонтёры проводят акции на улицах города.

Все желающие кемеровчане могут бесплатно получить символ Дня Победы.

Сегодня, 8 мая, акция по раздаче ленточек с 16:00 до 17:00 акция пройдёт и в парке Победы им. Г.К. Жукова и на улицах Абызова, Коломейцева, Васильева, Кирчанова, Волошиной, Двужильного.

А в День Победы, 9 мая, волонтёры тоже будут раздавать георгиевские ленты. Акция пройдёт с 10:00 до 12:00 на площади Советов Аллее Героев и у Вечного огня.

С 11:00 до 19:00 кемеровчане смогут получить ленту в парке Победы им. Г.К. Жукова.