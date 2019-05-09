В столице Кузбасса построят спортивный комплекс и ледовый центр

Ожидается, что строительство объектов откроет возможность проведения чемпионата мира по волейболу в регионе.

В Кемерове построят многофункциональный спортивный комплекс и Центр ледовых видов спорта. Планы строительства обсудили на рабочей встрече Президент Всероссийской федерации волейбола, мастер спорта СССР Станислав Шевченко начальник областного департамента молодежной политики и спорта Антон Пятовский и мэр Кемерова Илья Середюк.

Строительство такого комплекса откроет возможность проведения чемпионата мира по волейболу в Кузбассе.

«Площадь многофункционального спортивного комплекса «Кузбасс-Арена» составит 50 тыс. кв. метров. Он рассчитан на семь тысяч зрителей: нижний ярус – пять тысяч человек, верхний – две тысячи человек. Центр станет тренировочной площадкой для девяти видов спорта (волейбола, мини-футбола, единоборств, тяжелая атлетика и др.), для каждого из которых будет построен зал, тренерские зоны и раздевалки», — сообщили в пресс-службе областной администрации.

Строительство Центра ледовых видов спорта находится в разработке. Предполагается, что он будет рассчитан на шесть тысяч мест. Спортивный комплекс и ледовый центр разместятся в геометрическом центре Кемерова — рядом с будущей площадью торжеств.

Фото: администрация Кемеровской области.