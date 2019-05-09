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В Кузбассе отметили День Победы

09 мая 2019 в 16:26

В акции «Бессмертный полк» поучаствовали почти 200 тысяч кузбассовцев, в том числе губернатор Сергей Цивилев.

В Кузбассе почти 200 тысяч жителей приняли участие в гражданской акции-шествии «Бессмертный полк» 9 мая.

«В общей сложности более 198 тысячи 375 человек прошлись с портретами ветеранов по улицам городов региона. В Кемерове количество участников достигло 24 тысяч, а в Новокузнецке 23 тысячи», - сообщили в областной администрации.

В акции принял участие и глава региона.

«Вместе с кузбассовцами прошли в рядах Бессмертного полка. Это замечательная акция — дань памяти героям, отдавшим свои жизни за свободу нашей страны», — написал Сергей Цивилев в своей официальной группе «ВКонтакте».

Губернатор поздравил жителей региона с Днём Победы и восхитился парадом войск и военной техники. По его словам, регион «давно такого не видел».

Фото, видео: https://vk.com/tsivilev42

 


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