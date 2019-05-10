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Житель Новокузнецкого района погиб в бане

10 мая 2019 в 15:39

Мужчина пытался самостоятельно потушить пожар.

Трагический инцидент произошёл 8 мая в селе Сосновка. В результате пожара здесь погиб мужчина.

По информации областного МЧС, сигнал о возгорании в бане на улице Юдина поступил в 14:12. К его ликвидации привлекались 15 человек и четыре единицы техники.

«На момент прибытия первого подразделения баня была полностью объята пламенем. В 14:43 пожар был потушен. В результате пожара обгорела обрешетка крыши, стены внутри и снаружи на всей площади. Общая площадь пожара — 15 кв. м», — сообщили в ведомстве.

По информации СМИ, на чердаке бани было обнаружено тело мужчины. По одной из версий, после возгорания он попытался потушить огонь самостоятельно.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.


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