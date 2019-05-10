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«Изуродована»: в Кузбассе нашли пропавшую 8 марта девушку

10 мая 2019 в 18:54

24-летняя девушка пропала несколько месяцев назад.

В Новокузнецке нашли без вести пропавшую Айсел Наби Кызы Алиеву. 24-летняя девушка ушла из дома 8 марта 2019 года, после этого о её местонахождении ничего не было известно.

Информацию о том, что поиски прекращены, сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт». Тело девушки было найдено на берегу реки в Новоильинском районе.

Сестра погибшей рассказала подробности.

«Моя родная сестра изуродована, я её узнала только по одежде, она наполовину лысая. Если бы она на самом деле утонула и была в воде 2 месяца, как говорят, то одежда была бы испорчена, обувь бы в воде расклеилась, но всё было на месте, как ни странно, кроме штанов – они были порваны» – цитирует Новокузнецк.Ru родственницу погибшей.

Причины смерти официально не сообщаются, будет проведена экспертиза. Похороны будут на Родине, в Грузии в Тбилиси, где она родилась.

 

Фото: vk.com.


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